Autonomia differenziata: la Uil partecipa al presidio di domani

La UIL Campania parteciperà al presidio organizzato dal comitato contro l'autonomia differenziata e previsto domani, 16 gennaio, alle ore 16, in piazza Plebiscito, a Napoli.

"C'è stato un grande impegno da parte della UIL e della UIL Scuola di Napoli e Campania per la raccolta di firme per cambiare il ddl Calderoli che non fa altro che acuire le distanze e le diseguaglianze tra Nord e Sud del Paese" è quanto ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL di Napoli e della Campania, in vista dell'iniziativa di domani.

"L'autonomia differenziata, così come è concepita, mette in ginocchio comparti importantissimi come la scuola, la sanità, a partire dai lep, che sono servizi primari, ma soprattutto diritti fondamentali per i cittadini. Con questa legge si colpiscono fortemente le regioni meridionali, amplificando le distanze tra le due parti del Paese e tra cittadini del Nord e del Sud."



