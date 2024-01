Al Cilea Paolo Caiazzo con la commedia "Separati… ma non troppo

Quattro appuntamenti nel Teatro Cilea di Napoli per la commedia firmata da Paolo Caiazzo che si esibirà sul palco della sala vomerese con lo spettacolo "Separati… ma non troppo" dal 18 al 21 gennaio. La regia dello spettacolo è di Caiazzo che lo ha scritto a quattro mani con Francesco Procopio. In scena anche Gennaro Silvestro, Daniela Ioia, Fiorella Zullo con la partecipazione di Maria Bolignano.

"Un titolo tendente all'ossimoro suggerisce una storia che viaggia sul filo del rasoio tra amore ed odio, tra passione e rivalsa tra complicità e ripicche di due ex coppie" dice Caiazzo. "Il tentativo di recuperare una rapporto matrimoniale conduce i quattro a comportamenti maldestri e ambigui che sviluppano una comicità serrata ed irresistibile. È una storia - prosegue l'artista - di amori persi e ritrovati con l'aiuto di una folle vicina di casa, che però non riesce a tener testa all'imprevedibilità del cuore. Una commedia irriverente ma allo stesso tempo rispettosa degli stati di animo di chi vive le difficoltà di un matrimonio passato. Due ore di sane risate per affrontare un problema dei nostri giorni con il mio stile di sempre: 'leggerezza ma non banalità' ".

Le partite di calcetto settimanali di atleti vintage si sono trasformate da Scapoli contro Ammogliati in Separati contro Ammogliati. Giulio a cinquant'anni litiga con la moglie ed è costretto a cambiar casacca chiedendo ospitalità ad un suo ex avversario. Nicola, separato da tempo, occupa un appartamento di proprietà della vicina Carmela con probabili disturbi psicologici. Per dividere le spese sempre più insostenibili, con l'aggravante di alimenti da passare alla ex, Nicola accetta la proposta di convivenza del neo separato. Giulio però scopre ben presto l’equilibrio precario della casa dovuto alle folli incursioni della proprietaria. In questo instabile habitat cercano comunque di superare la crisi esistenziale e depressiva dovuta alla nuova situazione da single ritrovata in tarda età. Il nuovo stile di scapoloni galvanizza i due rendendoli affiatati e complici nell’affrontare le ex compagne, ma dopo un iniziale periodo d’euforia, i due assumono ritmi più lenti e sobri come qualsiasi coppia di fatto. Nel tentativo di regalarsi una serata trasgressiva accettano un incontro al buio con due donne conosciute su Tinder. Scoprono ben presto di aver però agganciato le proprie ex. La serata prende una piega inaspettatamente piacevole ma le donne mostrano attrazione per l’ex marito dell’altra. I difetti dell’uno appaiono pregi per quella e viceversa scoprendo così affinità incrociate. In totale confusione, rivalità, e ritrovata gelosia, i due uomini non riescono a gestire l’anomala situazione fino a trovarsi di fronte ad un’insana proposta: Lo scambio di… ex coppie! Accetteranno?



