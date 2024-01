A Salerno a lezione di wrapping

Ieri la migliore alternativa rispetto a un intervento di verniciatura tradizionale, oggi, indiscutibilmente, tra i trend del 2024. Il wrapping è la nuova frontiera del restyling degli interni, ma anche delle auto o degli yacht.

Parte da qui Santoro che, per il nuovo anno affianca all'Hub anche l'Academy, promuovendosi come luogo formativo.

Negli spazi dell'azienda di via San Leonardo 55 che diventano aule, futuri grafici, neofiti e appassionati del settore potranno affinare le proprie attitudini, imparare, studiare, capire e portare a casa un attestato di partecipazione certificato e spendibile a tutti gli effetti nel mondo del lavoro.

In via di definizione una serie di appuntamenti con esperti del settore ma è già pronto il primo exclusive workshop.

Giovedì 18 e venerdì 19, presso le sedi di Santoro Creative Hub, full immersion nel mondo del wrapping, ovvero il fenomeno che permette di personalizzare la propria casa, la propria auto o la propria barca come la si desidera.

«La tecnica è letteralmente esplosa negli Stati Uniti dieci anni fa e si prevede che entro il 2025 questo mercato varrà 10.8 bilioni di dollari solo negli USA. Il trend sta diventando forte anche nel nostro Paese, ma c'è bisogno di formazione per rivoluzionare il volto di un veicolo, agire nell'interior design o nel mercato superyacht», spiega Ernesto Santoro, Master Trainer HEXIS 2023, classificatosi molteplici volte al primo posto nei Campionati Italiani e nella top four dei Campionati Mondiali di Wrapping.

Passione, stile, gusto e attenzione quasi sartoriale alla cura del dettaglio per un risultato unico e inimitabile: questo il cuore del seminario, il primo in Italia, che vedrà in cattedra proprio Ernesto Santoro, esperto di manualità e precisione.

Dopo l'inaugurazione del primo corner in Italia e a Salerno Bodyfence, alias pellicola protettiva PPF, con Hexis, l'azienda multinazionale di Frontignan tra le principali al mondo a produrre pellicole autoadesive di alta qualità, è il momento dei corsi, interamente dedicati al wrapping, che punteranno sui seguenti segmenti: Wrapping Integrale Basic, Wrapping Integrale Advanced, Bodyfence PPF Basic, Bodyfence PPF Advanced, Interior Decoration, Oscuramento Vetri.



