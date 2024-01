Otto bus in fiamme in deposito del Casertano

Otto autobus parcheggiati in un deposito di quasi due chilometri quadrati nel comune di Pastorano (Caserta) sono andati completamente distrutti in seguito ad un incendio divampato nella notte. Sul posto sono intervenuti verso le 2, allertati dai residenti della zona preoccupati per il fumo sprigionatosi, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, poco dopo raggiunti da un'altra squadra dal distaccamento dei pompieri di Teano e da due autobotti. I bus erano avvolti dalle fiamme e ci sono volute cinque ore di superlavoro da parte dei Vigili del Fuoco per domare il rogo. Sono in corso indagini per accertare le cause del vasto incendio.



