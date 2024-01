Il Napoli partito per Riad, anche Zielinski in Supercoppa

Portati a casa i tre punti contro la Salernitana con fatica e un gol nel recupero, il Napoli è partito oggi verso Riad, in Arabia Saudita dove gioca da campione della serie a la prima Supercoppa italiana fatta di semifinali e finale. Gli azzurri preparano da domattina con gli allenamenti la sfida alla Fiorentina di giovedì. Il tecnico Mazzarri ha portato tutta la squadra, compresi gli infortunati Meret e Olivera, oltre a Cajuste che ha avuto un infortunio muscolare ieri e si aspetta la diagnosi sul rientro. Resta a Napoli solo Natan che fa lungo recupero dall'infortunio, mentre parte Zielinski che sembra a un passo dal passaggio all'Inter ma il tecnico ha voluto portare anche per la difficile situazione di pochi centrocampisti.

Il polacco potrebbe avere in Arabia Saudita anche un definitivo dialogo con il presidente De Laurentiis per decidere se rinnovare il contratto, con il Napoli che chiede di scendere dai 3,5 milioni all'anno attuali e Zielinski che deciderà se rimanere o provare l'avventura a Milano. Intanto a Riad il centrocampo azzurro è senza Anguissa, in Coppa d'Africa, Elmas, già partito per il Lipsia, e Cajuste, infortunato.

Per ora il Napoli prosegue nel mercato le trattative per il centrocampo, dove ancora non è giunto nessuno: si aspettano i profondi accertamenti medici su Hamed Traoré, 23nne ivoriano che arriva dal Bournemouth, dopo una prima metà di stagione bloccata, con soli 45' in campo e ora un lungo stop per malaria, mentre Samaridzic è ormai lontano e il ds Mauro Meluso e il capo dello scouting Maurizio Micheli che proseguono la ricerca anche per la difesa.



