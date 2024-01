Carceri: Uspp, disciplinare in modo più rigido scelta garanti

"Disciplinare in modo più rigido le modalità di scelta dei garanti, sia rispetto alla qualificazione giuridica che rispetto allo spessore morale che dovrebbero avere". È quanto il sindacato di polizia penitenziaria Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio, intende chiedere al nuovo collegio del garante nazionale dei detenuti, in procinto di insediarsi dopo la notizia relativa all'ex garante dei detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcuore che ha patteggiato un anno e dieci mesi (con pena sospesa) per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio.

"In Campania - ricordano i due sindacalisti - è il secondo garante provinciale dei detenuti ad essere estromesso dall'incarico: accuse vennero formulate anche a carico del garante provinciale di Napoli".

"Il rispetto delle regole e delle norme in una istituzione totale quale quella del carcere - sottolineano Moretti e Auricchio - è presupposto imprescindibile sia per non alterare l'ordine interno, sia per il perseguimento della finalità rieducativa della pena, secondo il dettato costituzionale".

"Dopo la visita congiunta con le altre organizzazioni sindacali di venerdì scorso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere - si legge nelka nota dell'USPP - vogliamo rivolgere un appello all'amministrazione centrale, affinché inviti i Garanti tutti ad utilizzare toni meno forti e polemici, in rispetto degli operatori che, seppure con gran fatica e difficoltà, ogni giorno lavorano in carcere. Proclami politici e polemiche sulla stampa che di continuo si susseguono - da ultima la contestazione nel Pacchetto sicurezza della previsione del nuovo reato di rivolta in carcere - hanno l'effetto di inasprire gli animi e si prestano a pericolose strumentalizzazioni, innalzando le tensioni ed i conflitti all'interno delle carceri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA