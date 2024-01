Adolescenti armati rapinavano cellulari a coetanei

Tre adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, rapinavano coetanei dei loro cellulari.

Sono stati identificati dai carabinieri della stazione di Casoria, che hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare della permanenza in casa emessa dal gip del tribunale per i Minorenni di Napoli. Sono accusati, in concorso, di rapina aggravata per tre differenti episodi avvenuti lo scorso ottobre a Casoria e Frattamaggiore.

I tre ragazzi, a bordo di uno scooter (risultato poi di proprietà del nonno di uno di loro), avrebbero avvicinato le vittime in strada e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero fatti consegnare i loro telefoni cellulari per poi fuggire. La dinamica, testimoniata dalle immagini di videosorveglianza acquisite nel corso delle indagini, è stata confermata anche dagli stessi ragazzi che, vistisi scoperti, hanno confessato l'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA