In attesa di Mare Fuori 4, le #Confessioni su RaiPlay

La quarta stagione di Mare Fuori arriverà su Rai2 in prima serata dal 14 febbraio (dal 1 febbraio su i primi episodi su RaiPlay): in attesa, dopo il grande successo della prima stagione, da lunedì 15 gennaio in esclusiva su RaiPlay tornano le attesissime storie senza filtri di Mare Fuori #Confessioni, dove i ragazzi della serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano: grazie a un espediente narrativo, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, con l'artificio di un linguaggio documentaristico.

In trenta episodi, Mare Fuori #Confessioni propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all'IPM di Nisida - il carcere minorile - rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione. Come, ad esempio, la storia d'amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l'intenso rapporto tra Carmine e Rosa, che sembra uscita da un vero e proprio dramma shakespeariano o, ancora, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa.

Ma non solo: in Mare Fuori #Confessioni si approfondiscono temi nuovi, come quello dell'amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell'amore omosessuale nato all'interno del carcere, tra Cucciolo e Milos.

E infine, ci si sofferma sull'evoluzione di Pirucchio, che ha pagato cara la sua volontà di emanciparsi dal "Sistema".

Mare Fuori #Confessioni è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, prodotto da Picomedia di Roberto Sessa. La serie è stata ideata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu e scritta da Cristiana Farina.



