Il Napoli vince in rimonta al 96', 2-1 alla Salernitana

Il Napoli vince in rimonta, con un gol al 96' il derby campano con la Salernitana e dà segnali di rilancio. A decidere il match contro i granata un gol di Rrahmani che risolve un match complicato per i campioni d'Italia. A passare in vantaggio sono infatti gli ospiti con una perla di Candreva nel primo tempo, poi sul finire della prima frazione il Napoli trova il pareggio grazie ad un rigore realizzato da Politano.

Nel secondo tempo il Napoli va alla ricerca del secondo gol: ci prova a più riprese Kvara ma è sraordinario Ochoa che però non può nulla sul tiro ravvicinato di Rrahmani che chiude il match al 96'



