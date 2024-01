Centinaia in corteo, 'riaprire pronto soccorso a Boscotrecase'

In centinaia hanno partecipato oggi ad un corteo di protesta per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase, in provincia di Napoli. I manifestanti, che si sono dati appuntamento nella zona di piazza Nicotera (a ridosso della stazione Fs di Torre Annunziata città), hanno raggiunto il nosocomio Sant'Anna e Santissima Maria della Neve seguendo uno striscione che riportava scritto "Ce avite accise a salute" (nome della rete civica dei comitati che ha organizzato l'iniziativa) e anche "Pronto soccorso ora! Basta malasanità".

Numerosi i movimenti, le associazioni, i semplici cittadini e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Boscotrecase, Boscoreale e Trecase. "È arrivato il momento di dare dignità al nostro territorio - concludono i manifestanti - Ci saremo ancora e saremo sempre più numerosi, fino a quando non ci sarà dato il rispetto che come cittadini ci spetta di diritto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA