16enne accoltellato a Natale, arresti nel Casertano

È in corso a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) un'operazione della Polizia di Stato in relazione ai fatti del 24 dicembre scorso, quando un 16enne fu pestato e accoltellato da un gruppo di ragazzi nella zona dell'Anfiteatro Campano, cuore della movida sammaritana.

In particolare i poliziotti stanno notificando ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari ed effettuando perquisizioni e sequestri. Per l'accoltellamento del 16enne - il ferimento gli procurò il collassamento del polmone - è stato già arrestato il 29 dicembre un 19enne di Santa Maria Capua Vetere, con vari precedenti, anche per rissa, appartenente ad una famiglia nota per traffici illeciti, mentre altri quattro giovani furono solo indagati; le indagini sono però andate avanti ed è probabile che siano emersi altri elementi a carico dei quattro. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nella conferenza stampa convocata per le ore 11 alla Questura di Caserta.



