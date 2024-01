Tre arresti in una notte tra Acerra e Castello di Cisterna

Tre arresti nella notte da parte dei Carabinieri tra Acerra e Castello di Cisterna. Sequestrano nel corso dell'operazione droga e una pistola clandestina. Ad operare i militari della compagnia di Castello di Cisterna. Il primo arresto nel comune che ospita il comando, in via Nino Taranto. Un 24enne di Volla è finito in manette per spaccio di stupefacenti. I militari della sezione operativa locale lo hanno sorpreso mentre cedeva 5 dosi di crack ad un cliente poi segnalato alla Prefettura come assuntore.

In tasca, il 24enne aveva anche 820 euro in contante ritenuto provento illecito. E' stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

Secondo arresto ancora nella stessa cittadina, opera degli stessi militari. Un 23enne già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato nella "Cisternina" con centinaia di dosi di droga: 143 palline di crack, 13 di cocaina e 660 euro in contante ritenuto provento illecito. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari.

La notte si è chiusa nella città di Acerra, a finire nei guai un 28enne, già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per detenzione di arma clandestina.

Durante un controllo in strada, l'uomo è stato trovato in possesso di una pistola Beretta Tomcat con matricola abrasa e 6 colpi calibro 6.35mm nel caricatore.

Per il 28enne il carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA