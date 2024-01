Nel 2025 il nuovo volto della Villa comunale e del Virgiliano

Per l'inizio del 2025 i napoletani potranno godere del nuovo volto della Villa comunale del parco Virgiliano. I lavori di recupero dovrebbero partire il prossimo mese di marzo considerato che le ditte sono state già individuate. I due parchi saranno oggetto di lavori di recupero complessivi che riguardano la parte botanica, le opere d'arte al loro interno e le aree architettoniche, la pavimentazione, gli accessi. "Sono due interventi molto importanti e molto attesi - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - che hanno avuto una lunga gestazione progettuale perché si tratta di parchi storici e vincolati per cui è stata necessaria una lunga negoziazione e discussione con la Soprintendenza per fare in modo che i progetti fossero compatibili dal punto di vista strutturale e botanico ai requisiti storici. La vera sfida poi sono la gestione e la manutenzione". Per quanto riguarda la Villa comunale gli interventi riguardano: la salvaguardia dell'apparato botanico con la sostituzione delle essenze malate o già abbattute, la manutenzione di quelle presenti e la riconfigurazione delle aiuole; il recupero delle opere d'arte e degli elementi di arredo, l'accorpamento delle tre aree giochi in un'unica zona giochi; la riqualificazione della pavimentazione in tufo; il recupero degli impianti di illuminazione, di videosorveglianza, idrici, fognari e di irrigazione. Al Virgiliano i lavori riguarderanno la riqualificazione del giardino mediterraneo, del pianoro, della cavea, della pinetina e dei belvederi; le zone dedicate ai bambini con la realizzazione di un'aula didattica e di un'area gioco con funivia e pista ciclabile; la riqualificazione dei percorsi; il restyling della fontana; interventi di cura e integrazione del patrimonio arboreo; la predisposizione di videosorveglianza ai varchi. "Con questi progetti restituiamo alla città due luoghi tra i più belli di Napoli - ha sottolineato l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada - dal punto di vista artistico, culturale e paesaggistico". I lavori procederanno senza la necessità di dovere chiudere i parchi e sono resi possibili grazie a fondi del Piano strategico della Città metropolitana e del Pnrr per complessivi 8 milioni di euro.



