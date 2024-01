Napoli: Mazzarri 'momento particolare, chiedo aiuto ai tifosi'

"Io non mi nascondo. Questo è un momento un po' particolare e io che so come è la gente di Napoli chiedo un piccolo aiuto per questi ragazzi non per me". Walter Mazzarri, alla vigilia del derby con la Salernitana, chiede un aiuto ai tifosi perché continuino a sostenere la squadra nonostante le delusioni degli ultimi tempi e dopo la contestazione con i fischi di Torino.

"Per 95 minuti - aggiunge Mazzarri - per come è lo spirito dei napoletani, provino a dare una mano. Se poi non saranno contenti è giusto che si fischi. Ma non ho dubbi, la gente sarà vicino a questi ragazzi che passano un momento di difficoltà".





