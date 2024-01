Mostre: 'MADI'…nato un tempo per rimanere nel tempo', bilancio ok

Si è conclusa nel PAN Palazzo delle Arti Napoli la mostra di arte contemporanea del movimento internazionale Madì dal titolo "MADI...nato un tempo per rimanere un tempo"; la rassegna ha visto il susseguirsi di opere di 29 artisti in rappresentanza di 9 Paesi: Argentina, Belgio, Francia, Germania, Giappone, Italia, Ungheria, Uruguay, Slovacchia. La rassegna ha convinto non solo artisti ed addetti ai lavori ma anche gente comune, sottolineano i promotori, che "si sono 'immersi' in questo variegato panorama di colori e forme che offrivano le opere in esposizione".

"Ripagando - si afferma ancora - il lavoro svolto da tutti gli artisti ed in particolare da Ciro Pirone, curatore della mostra e del catalogo, presidente della Associazione Arte Madi' Movimento Internazionale Italia nonché componente del Consiglio Direttivo formato nel 2010, dal fondatore del Madì Carmelo Arden Quin". Napoli "si attesta, ancora una volta, città straordinaria per promulgare qualsiasi progetto d'arte e di questo ne sono stati sempre convinti tutti gli artisti appartenenti al Madì, dislocati nei vari Paesi del mondo". In particolare gli artisti madì napoletani, "sono stati entusiasti in questa circostanza, di portare attraverso il catalogo una parte bella di Napoli, qual è il Museo PAN Palazzo delle Arti, in giro per il mondo".

Importante. affermano gli organizzatori, "è stato il sostegno del sindaco Gaetano Manfredi e di Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità 1 che hanno condiviso la finalità dell'iniziativa". La mostra, che è itinerante, proseguirà il suo cammino verso altri appuntamenti in Italia e in campo internazionale.



