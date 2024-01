Mazzarri, 'parlo con giocatori non mi interessano gli agenti'

"Degli agenti non mi interessa. Io tendo a parlare con i giocatori. Dico sempre loro di pensare ad allenarsi. Quando si varca il cancello di Castel Volturno bisogna pensare solo a lavorare qui dentro perché quello che conta è solo il Napoli". Walter Mazzarri non entra nel merito della questione aperta con le dichiarazioni del procuratore di Kvaratskhelia contestate e criticate sui social da Osimhen.

"Conta solo il Napoli - spiega Mazzarri - del resto non me ne frega nulla. Quando uscire fuori da qui dico ai ragazzi se vi chiamano i pocuratori gli rispondete. Ma il vostro dovere è fare i calciatori e dare il massimo per la maglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA