Furto nel deposito Anm a Napoli, i Carabinieri arrestano un uomo

I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno setacciato le zone a pochi passi da piazza Garibaldi e il quartiere San Carlo Arena.

A finire in manette un 23enne romeno già noto alle forze dell'ordine. I Carabinieri della stazione Borgoloreto - allertati dal 112 - sono intervenuti insieme alla vigilanza privata nei locali interni del deposito ANM (Azienda napoletana mobilità) di corso Arnaldo Lucci, all' altezza di via Vespucci.

Il 23enne è stato bloccato mentre rubava cavi di rame lunghi 5 metri dall'impianto elettrico di alimentazione dei mezzi pubblici dell'ANM. Perquisito, è stato trovato in possesso egli arnesi atti allo scasso. L'uomo è in attesa di giudizio e deve rispondere di furto aggravato.

A San Carlo Arena, invece, i carabinieri della stazione Napoli Stella hanno denunciato due minorenni. I ragazzini hanno 13 e 17 anni e i militari li hanno fermati a piazza Sant'Eramo Vecchio.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di due coltelli. Sono stati affidati ai rispettivi genitori.



