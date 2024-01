Concorso vigili Avellino sospeso dopo esposto, procura al lavoro

La Procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma, ha cominciato la valutazione di atti e documenti acquisiti dai militari della Guardia di Finanza del capoluogo irpino durante la prova orale del concorso bandito dal comune di Avellino per l'assunzione di dieci vigili urbani. I finanzieri sono intervenuti mentre era in corso la prova alla quale partecipano 34 candidati. La decisione di sospenderla è stata assunta dalla Commissione d'esame a garanzia dei candidati. L'indagine è stata aperta in seguito all'esposto presentato da un concorrente che non ha superato la prova scritta. La vice sindaco, Laura Nargi, che nell'ultimo anno ha seguito i concorsi che hanno portato all'assunzione da parte del comune di Avellino di oltre cinquanta nuovi profili professionali, esprime "fiducia nella magistratura e nelle indagini: anche questo concorso -ha aggiunto- ha seguito tutte le procedure di legge e di trasparenza previste".



