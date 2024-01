Caivano: Mezzaroma, 'Siamo in linea con il cronoprogramma'

"Rispetto al cronoprogramma che ci siamo dati, siamo in linea. Abbiamo preso un impegno d'onore di consegnare l'impianto entro il 31 maggio e abbiamo già consegnato all'area un playground che sta riscuotendo grande successo all'interno di Parco Verde, in mezzo ai palazzi, questo è già un segnale della presenza forte dello Stato". Lo ha detto il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, all'interno della trasmissione "Casa Italia" in onda su Rai Italia, parlando del progetto Caivano.

"Quello che stiamo portando avanti è un esperimento che può essere un modello da replicare in tutta Italia, perché le potenziali Caivano purtroppo sono tantissime", ha aggiunto. Sul tema si è soffermato anche l'ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris: "L'obiettivo insieme al ministro Abodi, sbloccando dei fondi, è quello di cominciare a investire 6 milioni e mezzo su progetti come Caivano in Italia. Sarebbero i primi sei milioni e mezzo in un progetto che si chiama "Illumina"".





