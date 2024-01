Auto in fiamme nella notte in pieno centro di Avellino. L'incendio ha riguardato una vettura parcheggiata in via Bellabona e si stava propagando ad altre auto in sosta. Il rogo è stato circoscritto e spento dal tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento provinciale intervenuta con un'autobotte. Non si sono registrati ulteriori danni. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno effettuato rilievi per risalire alle cause.





