Tiziana Cantone, archiviate indagini che ipotizzavano l'omicidio

Tiziana Cantone si è suicidata: è la conclusione a cui sono giunte le indagini del sostituto procuratore di Napoli Nord Giovanni Corona avviate ipotizzando che la 31enne trovata senza vita il 13 settembre 2016, dopo la diffusione di alcuni video privati, fosse stata assassinata.

Nel corso dell'attività investigativa, passata anche per la riesumazione, non sono emersi elementi a supporto dell'omicidio.

Tiziana venne trovata senza vita, con un foulard al collo, nell'abitazione della madre, a Mugnano, in provincia di Napoli.

Quelle indagini vennero avviate il 15 febbraio del 2023, su disposizione del gip di Napoli Nord che accolse l'opposizione presentata dai legali di Teresa Giglio, madre della vittima, alla richiesta di archiviazione presentata dell'ufficio inquirente che ha sede ad Aversa.



