Summit delle Regge europee, da Palazzo Reale a Portici

Si chiude il 12 gennaio con una visita alla Reggia di Portici la due giorni di confronto tra i rappresentanti delle residenze reali europee in visita a Napoli in occasione del meeting tecnico ospitato al Palazzo Reale nel quale sono state affrontate soprattutto le questioni della compresenza di diversi istituti all'interno dei palazzi affiliati all'Arre, l'Associazione delle Residenze Europee.

"Un'occasione unica per scambiarsi le esperienze diverse nei differenti paesi", dice il direttore del Palazzo Reale di Napoli, Mario Epifani. "A Napoli condividiamo gli spazi con la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, cosa che preclude ai visitatori la possibilità di avere una visione globale del palazzo come ai tempi dei sovrani. Ci è sembrato utile proporre quest'argomento, che ha suscitato molto interesse, per illustrare i problemi e le soluzioni della gestione del pubblico, della sicurezza e per condividerli con le altre residenze reali che ospitano, ad esempio, rami del Parlamento o di organi di governo locale, residenze dei capi di Stato o istituti con esigenze differenti da quelle museali".

Le delegazioni sono state accompagnate in una visita speciale attraversando la porta, riaperta eccezionalmente, che separa l'Appartamento di Etichetta oggi museo, dai saloni ora destinati a sede della Biblioteca che fu trasferita nel Palazzo nel 1927.

I venti delegati delle Regge di Versailles e di Schönbrunn (noto come il castello della principessa Sissi a Vienna), dei Castelli di Sassonia, del Palazzo del Principato di Monaco e della residenza dell'ultimo Re di Polonia a Varsavia, oltre a quelli italiani del Palazzo Reale di Milano, del Quirinale, della Reggia di Colorno e della Reggia di Caserta, dopo i lavori hanno visitato il centro storico di Napoli. Il 10 gennaio le delegazioni sono state accolte della direttrice Tiziana Maffei per un tour alla Reggia di Caserta, Il 12, dopo una sessione mattutina di lavori, ultima tappa a Portici, altra residenza borbonica che ha cambiato destinazione diventando sede della Facoltà di Agraria dell'Università Federico II.



