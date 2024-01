Stop di qualche ora al ritiro del Napoli, stasera tornano

Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno stasera a cena in ritiro per preparare il match di sabato contro la Salernitana. Il Napoli è in ritiro in un hotel di Pozzuoli da lunedì 8 gennaio, dopo la sconfitta subita contro il Torino.

Mazzari ha ritrovato dagli infortuni a Torino Juan Jesus e Gianluca Gaetano, mentre oggi è tornato ad allenarsi in campo, ma ancora in maniera personalizzata, Olivera, che sembra pronto per tornare e andrà in Supercoppa con la squadra azzurra.





