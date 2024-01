Rixi, tra un mese e mezzo nuovo porto Napoli per le isole

"Ho visto lo stato dei lavori al porto di Napoli di fronte al Maschio Angioino, la nuova stazione per le navi verso le isole sarà inaugurata tra un mese e mezzo".

Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro dei trasporti e delle infrastrutture, che oggi ha visitato il cantiere di Beverello, a Napoli.

"C'è stato - ha detto Rixi - un grande lavoro dell'Autorità portuale e ora cambierà la percezione stessa tra la città e il porto. Finalmente si crea un'area che collegherà anche visivamente la città di Napoli al fronte del mare. Sarebbe bello riuscire a fare la stessa cosa per tutta la lunghezza del porto di Napoli, perché tutte le città di mare devono affacciarsi sul proprio porto, con un water front che consente di condividere una peculiarità di paese marittimo che deve invogliare i giovani ad andare per mare".

Rixi ha spiegato anche di essere andato a vedere "le condizioni della diga in mare danneggiata dalle passate mareggiate e delle vasche di colmata finanziate con fondi del Pnrr, per depositare i sedimenti dei dragaggi. C'è un'importante lavoro al porto di Napoli che deve essere fatto per garantire alle navi di entrare con tutte le condizioni meteo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA