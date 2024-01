Rixi nei porti di Napoli e Salerno,punto su 600 mln investimenti

Circa 600 milioni di euro per gli interventi infrastrutturali in corso nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia: la visita di due giorni del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi in Campania è servita per fare il punto sullo stato dei lavori.

Come stabilito dal Documento di Pianificazione strategica di sistema portuale, approvato nel 2021 dall'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, gli investimenti finanziati dal Pnrr ammontano, tra l'altro, a circa 260 milioni per Napoli e circa 120 milioni per Salerno. Altri 220 milioni circa, provenienti da altri fondi, prevedono attività di dragaggio a Napoli, 'cold ironing' a Napoli e Salerno, riassetto stradale a Napoli e completamento del Molo Manfredi a Salerno.

Rixi, accompagnato dal presidente dell'Adsp del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata, e dal segretario generale, Giuseppe Grimaldi, ha visitato le stazioni marittime di Napoli e Salerno e fatto sopralluoghi nei cantieri più importanti.

La stazione marittima di Salerno, inaugurata nel 2016, si trova sul Molo Manfredi il quale verrà presto prolungato raggiungendo una lunghezza di 350 metri e una capacità di accosto fino a un massimo di tre navi da crociera. "Dal Ministero delle Infrastrutture abbiamo ottenuto l'adeguamento tecnico-funzionale per allungare la banchina di altri duecento metri, potendo così far attraccare altre due navi da crociera, capaci di dare alla Stazione Marittima il massimo dell'offerta crocieristica possibile", ha detto Annunziata.

La nuova stazione marittima del molo Beverello, ormai ultimata, è pronta all'apertura entro marzo e "costituirà una cerniera di collegamento molto importante tra il porto e la città", ha detto Rixi. Che a proposito di Castellammare di Stabia, dove risiede lo storico stabilimento di Fincantieri, ha affermato che il governo sta valutando la fattibilità di un progetto di espansione: "L'obiettivo è potenziare il know-how del cantiere navale e mantenerlo competitivo".

Tornando al porto di Napoli, uno dei problemi è la mancanza di spazio. In una nota dell'Adsp del Mar Tirreno Centrale si sottolinea che c'è tutta un'area, tra il molo San Vincenzo e il palazzo dell'Immacolatella Vecchia (con in mezzo la Stazione Marittima del Beverello), che andrebbe razionalizzata ulteriormente. Pesano, sotto questo aspetto, i vincoli della Soprintendenza sullo storico palazzo dei Magazzini Generali, un antico edificio industriale chiuso da tanti anni, che sorge nel mezzo di quest'area. C'è un progetto di riqualificazione da circa 20 milioni di euro, messo a punto nel 2018, che però stenta a concretizzarsi. "Comprendiamo l'attività di tutela della Soprintendenza verso i Magazzini Generali - ha detto Rixi - ma questi vincoli non dovrebbero arrivare a bloccare lo sviluppo di un porto. È giusto tutelare gli edifici storici ma il porto di Napoli ha bisogno di espandersi. Se non è possibile recuperare le funzioni del magazzino e bisogna però allo stesso tempo tenerlo così, chiuso, fatiscente, la soluzione più coerente a questo punto, negli interessi di uno sviluppo economico, turistico e sociale, sarebbe allora quella di abbatterlo".



