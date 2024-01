La Polizia Locale di Napoli ha attuato un'operazione per prevenire il tradizionale rito del 'Fucarazzo' o 'Cippo di Sant'Antonio', programmato per il 17 gennaio.

Gli Agenti sono intervenuti nel quartiere di Fuorigrotta sequestrando 150 pedane in legno e 40 alberi di Natale senza radici destinati all'evento. L'operazione ha coinvolto 2 autopattuglie e 8 autocarri dell'azienda Asia.



