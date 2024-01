Premio Melagrana, cerimonia di premiazione a Caserta

E' tutto pronto per la V edizione del Premio Melagrana, evento letterario nazionale aperto anche agli alunni delle superiori.

Romanzi editi, narrativa inedita, racconti inediti, poesia e saggistica giovanile dedicata agli studenti degli istituti superiori ed ispirata alla figura di Alessandro Manzoni in occasione del 150° anniversario della scomparsa, sono le cinque sezioni messe a concorso. Le opere sono state selezionate da una platea di lettori e valutate da una giuria presieduta dallo scrittore e filosofo Rino Malinconico.

Oltre alla premiazione, martedì 16 gennaio alle 20.00 al Teatro comunale Parravano a Caserta, l'associazione Melagrana che promuove il Premio assegnerà menzioni speciali a personalità o realtà distintesi per impegno sociale a sostegno di persone fragili, per la determinazione nel difendere la giustizia degli ultimi, per essersi schierati a difesa dei beni comuni contro ogni forma di discriminazione. E quest'anno le menzioni speciali saranno assegnate alla Fondazione Una, Nessuna, Centomila; associazione Sine Fine; la Maschera; Movimento Migranti e Rifugiati di Caserta e a Matteo Garrone.

Il Premio, curato dalle Edizioni Melagrana, ha il patrocinio morale del Consiglio regionale della Campania. Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania, ha detto: "Oggi presentiamo la fase conclusiva del premio Melagrana.

Quest'anno le menzioni speciali vanno a realtà importanti della nostra Regione e del nostro Paese: dall'inclusione all'emigrazione ai delitti contro le donne. L' associazione si muove in questa linea, con attività culturali e didattiche e l'evento si conclude martedì sera con la premiazione dei tanti soggetti che hanno dato vita al Premio". Roberto Malinconico, presidente dell'associazione Melagrana: "Ci ha colpito l'attenzione che ha portato alcuni nostri connazionali che vivono all'estero a partecipare all'iniziativa.

Si è alzato molto anche il livello della qualità e della partecipazione sia per la sezione delle poesie sia per i racconti con degli elaborati di pregio". La serata curata dal direttore artistico Ciro Castaldo vedrà l'esibizione di Mariella Nava e DevilA talento emergente della musica pop/rap moderna.





