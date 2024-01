Più telecamere e servizi alto impatto a Santa Maria Capua Vetere

Più telecamere per la videosorveglianza con un potenziamento dell'illuminazione, servizi ad "alto impatto" come quelli effettuati a Caivano e Castel Volturno ma anche l'istituzione di un "tavolo di osservazione" aperto ad esponenti del mondo del commercio e comitati civici per monitorare il fenomeno movida e migliorare la sicurezza urbana.

Sono le decisioni emerse dalla riunione del comitato di ordine pubblico e sicurezza convocato dal Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo per fare il punto sulla questione sicurezza a Santa Maria Capua Vetere, città dove negli ultimi tempi si sono verificati gravi episodi di violenza connessi tanto alla movida - un 16enne picchiato e accoltellato da cinque coetanei, uno dei quali arrestato e gli altri quattro indagati, nella zona dell'Anfiteatro Campano a Natale - quanto alla criminalità organizzata, con il 26enne Emanuele Nebbia ferito con un colpo di pistola alla testa la notte di Capodanno e poi deceduto all'ospedale di Caserta qualche giorno fa. I maggiori servizi si concentreranno proprio nell'area dell'Anfiteatro, zona di movida e di risse tra giovanissimi che avvengono spesso nei weekend.

Presenti al tavolo convocato da Castaldo il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, il Questore Andrea Grassi, il Comandante provinciale dei Carabinieri Manuel Scarso ed il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Nicola Sportelli. Mirra ha illustrato alcuni interventi attivi o di prossima attuazione, come l'istituzione della ztl e il rafforzamento della videosorveglianza e della pubblica illuminazione davanti all'Anfiteatro; saranno inoltre effettuate azioni Alto Impatto" ed è stata disposta l'attivazione di un tavolo di osservazione tra istituzioni, associazioni di categoria, esercenti e comitati civici, tavolo già operativo in altre realtà, come Caserta ed Aversa, che si pone l'obiettivo di favorire l'ascolto e la condivisione di iniziative sulle tematiche di movida e sicurezza urbana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA