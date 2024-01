In casa con 100 grammi di coca pura, arrestato ad Ischia

Nuova operazione della Polizia di Stato di Ischia nella lotta alla diffusione degli stupefacenti sull'isola: ieri pomeriggio gli agenti, coordinati dal vice questore Ciro Re, hanno tratto in arresto un 43enne di Forio per detenzione di droga.

Nell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, a Panza, è stato rinvenuto un involucro contenente circa 100 grammi di cocaina purissima oltre a strumenti per il peso ed il taglio della sostanza che, una volta tagliata, avrebbe fruttato ingenti guadagni. Dopo l'arresto l'uomo è stato trasferito in carcere dove si trova in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA