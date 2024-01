Deposito agricolo in fiamme nell'Avellinese

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un deposito agricolo nel territorio del comune di Contrada, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle tre di stamattina in via Canali. Immediato l'allarme lanciato ai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con due squadre inviate dal Comando provinciale di Avellino.

Non ci sono persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona sono durate diverse ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Baiano per i rilievi di competenza. Indagini sono in corso per stabilire le cause.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA