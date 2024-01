Corradi,impianto Gianturco strategico per nuovi Frecciarossa

"L'impianto di manutenzione dei Frecciarossa a Napoli, nella zona di Gianturco, è un impianto storico italiano, ma anche dell'Alta velocità, nel senso che da subito è stato uno degli impianti in cui è nata e cresciuta l'alta velocità. Ecco perché da sempre investiamo a Napoli". Lo ha detto Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, a margine della visita del viceministro Edoardo Rixi all'impianto di manutenzione dei Frecciarossa di Napoli.

"In questo momento - ha sottolineato - ci sono investimenti da circa 100 milioni di euro per tenere sempre moderno questo impianto. Dobbiamo crescere ma soprattutto tenere l'alta tecnologia al massimo livello possibile, perché qui veramente c'è il cuore dell'Alta velocità italiana che è la migliore a livello mondiale".

Corradi ha spiegato che i 100 milioni servono a "rimettere a posto alcuni capannoni storici d'intesa con la Soprintendenza, ma resta anche l'aspetto bello che saranno capannoni che non diventeranno musei: salviamo la parte storica ma all'interno ci lavoreremo e verranno fatti degli interventi di manutenzione sui nostri treni. Stiamo infatti anche ampliando la parte relativa alla manutenzione".

Sui capannoni ristrutturati "dobbiamo essere pronti - ha spiegato Corradi - nel giro di due anni, perché entreranno sempre più in circolazione gli ETR 1000, il nuovo treno alta velocità che andrà a sostituire i precedenti ETR 500. Questi capannoni sono stati quindi pensati per ospitare le carrozze degli ETR 1000, in cui tutte le caratteristiche sono migliorate rispetto ai 500, perché possono raggiungere i 350 km all'ora, sono treni a potenza distribuita in cui tutta la tecnologia è moderna. Sono treni che consumano il 20% in meno di elettricità ed energia rispetto a un ETR 500".

L'ad ha spiegato che "l'ETR 1000 andrà in circolazione già dal 2026 quando avremo le prime consegne. Abbiamo acquistato 40 nuovi treni che verranno qui a Napoli. Poi stiamo parlando di 500-600 unità da assumere, che andranno a lavorare nei capannoni nuovi. Diciamo che l'inizio è tra un paio d'anni, poi mano a mano che i treni vengono consegnati le persone al lavoro aumenteranno".



