Calcio: Traoré del Bournemouth vicino al Napoli

Hamed Traoré sarebbe vicinissimo al Napoli. Il centrocampista avanzato del Bournemouth, nato in Costa d'Avorio 23 anni fa, saebbe infatti a un passo dal prestito al club azzurro. L'ivoriano finora in Premier League praticamente non ha mai giocato, scendendo in campo solo pochi minuti, e ha detto di sì al passaggio al Napoli in prestito fino a fine stagione.

Traoré ha giocato pochi minuti a inizio stagione con il club britannico, poi è finito in panchina e dall'inizio di dicembre è stato fuori dalla squadra per la malaria che ha contratto e da cui ora è guarito.

Il centrocampista offensivo, due anni fa ha brillato nel Sassuolo, dove ha saputo dimostrare la capacità di inserirsi nelle difese avversarie e trovare anche l'assist e il gol.

L'anno successivo ha provato a sfondare in Premier League ma in un anno e mezzo al Bournemouth non è riuscito a farsi valere, e ora è pronto a tornare in Italia per rilanciarsi con la maglia del Napoli. Suo padre ne è il manager e domani potrebbe chiudere l'affare. Il suo arrivo sarebbe anche l'ufficializzazione dell'addio all'ipotesi Samardzic, che sembra ora orientato sul trasferimento alla Juventus alla fine di questa stagione all'Udinese.



