Calcio: Salernitana, ingaggiato Pierozzi

La Salernitana ha ufficializzato il primo acquisto del mercato invernale. Si tratta di Niccolò Pierozzi, esterno classe 2001 che arriva in prestito dalla Fiorentina. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 27, nel pomeriggio si è già allenato con i suoi nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione per il derby di sabato contro il Napoli. Inzaghi lo conosce bene per averlo già allenato lo scorso anno alla Reggina. Nelle intenzioni del tecnico dovrà rappresentare l'erede di Mazzocchi, passato al Napoli.



