Bimbo positivo a cocaina è affetto da meningite

Non solo la positività alla cocaina: il bimbo di tre mesi ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni al Santobono di Napoli è affetto da una importante forma di meningite. E' quanto hanno riscontrato i medici dell'ospedale pediatrico in cui il piccolo è stato ricoverato proveniente dall'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

Il piccolo era giunto già in serie condizioni nella giornata di ieri a Salerno dove i medici del Ruggi sono intervenuti ripristinando i parametri vitali e riscontrando la positività alla droga dal test delle urine. Quindi l'aggravarsi delle condizioni e il trasferimento in elisoccorso a Napoli.



