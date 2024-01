A Mario Martone il Nastro dell'Anno - Documentari 2024

Nastro dell'Anno per il Documentario a Mario Martone, grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, ma anche l'originalità di Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice che svela l'arte e la filosofia di un grande fotografo.

"Presentati rispettivamente alla Berlinale e al Torino Film Festival, sono due film che lasciano un segno speciale nella memoria del cinema e nel racconto di personaggi diversi, eppure legati da un filo che, oltre Napoli - spiega la motivazione del premio - intreccia la rilettura affettuosa di un grande protagonista molto amato e mai dimenticato all'estetica di un artista, un 'gigante' come lo definisce Martone, che mette a fuoco in ogni scatto una sorta di manuale 'filosofico' del vivere, lasciandoci godere di una bellezza che va oltre lo sguardo". Lo annuncia il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici che consegnerà al regista il riconoscimento nel corso della premiazione che si terrà nelle prossime settimane a Roma con Nastri e premi speciali ai vincitori, scelti tra i 55 titoli della selezione ufficiale, fra Cinema del Reale, film su Cinema, Spettacolo, Cultura e quest'anno una cinquina speciale sull'Arte. "Un Nastro d'Argento quest'anno già annunciato per il Cinema a Paola Cortellesi per l'exploit di un film straordinario come C'è ancora domani - ricorda la presidente del Direttivo, Laura Delli Colli - e andato per i documentari nel 2022 a Giuseppe Tornatore per Ennio sul grande Morricone e nel 2023 al film di Francesco Zippel su Sergio Leone, l'italiano che inventò l'America".

I due documentari di Martone fanno parte dei 55 concorrenti di quest'anno, scelti tra i 130 titoli proposti dai Festival più importanti, dalle rassegne specializzate e comunque presentati anche su tv e piattaforme: al centro l'attualità ma anche la storia recente con uno sguardo particolare a migrazioni, guerre, femminicidi, allarme per le mutazioni climatiche. La selezione è firmata dal Direttivo Sngci: Laura Delli Colli (presidente), Fulvia Caprara (vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi.





