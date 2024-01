Napoli fa shopping e Osimhen litiga con agente di Kvara

Il Napoli rinchiuso in ritiro per "ritrovarsi"; De Laurentiis attivissimo sul mercato con la speranza di tornare in Champions; i manager di Kvaratskhelia e Osimhen (e lo stesso bomber) che si lanciano frecciate: sono tanti i fronti aperti sul Napoli alla fine del girone di andata fallimentare, nono in classifica.

A tenere banco nelle ultime ore c'è la forte polemica di Osimhen e del suo manager Roberto Calenda contro il procuratore di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che ieri in un'intervista alla tv della Georgia aveva detto: "Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate". Una voce di mercato che fa infuriare l'attaccante, che dal ritiro della Nigeria verso la Coppa d'Africa scrive su Instagram frasi durissime: "Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca". Una reazione di fuoco del fresco pallone d'oro africano, che ha firmato da poco un nuovo contratto con il Napoli con una clausola di rescissione da 120 milioni di euro, alla quale si aggiunge quella del suo manager, Roberto Calenda.

"Ognuno deve guardare in casa propria - ha detto - e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino.

Le presunte dichiarazioni sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo. Abbiamo firmato un rinnovo di contratto e l'unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d'Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura". Osimhen, per inciso, a 25 anni non sembra attratto dai soldi dell'Arabia Saudita: casomai punta più alla Premier League e alla Liga con le big, cui De Laurentiis è pronto a cedere il bomber in estate al prezzo di rescissione.

Intanto Mazzarri lavora tutto il giorno con il gruppo in ritiro verso il match casalingo contro la Salernitana di sabato, cercando il modo per far ritrovare la strada ad un team che ormai si è perso.

De Laurentiis, dopo aver ammesso le sue colpe per la pessima stagione, sta lavorando a nuovi innesti a cominciare dal difensore centrale: dopo aver perso Dragusin, che alla fine è stato preso dal Tottenham, punta su Nehuen Perez, 23enne argentino dell'Udinese per cui i friulani chiedono 12 milioni.

Sempre dal team friuliano sta arrivando alla conclusione la trattativa per Lazar Samardzic, 21enne centrocampista di qualità, al quale però guarda da oggi anche il team inglese del Brighton. Il Napoli sta inoltre puntando a rafforzare la fascia destra, cercando Cyril Ngonge, esterno 23nne del Verona che chiede 12 milioni, ed è pronto con un'offerta da otto milioni con in più il prestito di Zerbin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA