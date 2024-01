Nanni Moretti incontra gli studenti a Ponticelli, nella periferia napoletana. Al cinema Pierrot, zona Est della città, il regista e attore era atteso da 450 giovanissimi, ospite di 'Lo Schermo e le Emozioni', storica rassegna cinematografica per le scuole curata dall'associazione Arci Movie. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e con Carnezzeria Srls in occasione degli appuntamenti di Moretti al Teatro Mercadante.

Moretti ha presentato agli studenti il suo ultimo film "Il Sol dell'avvenire", di cui è regista e protagonista. L'opera, sui temi della politica, del cinema e del conflitto generazionale, ha ispirato curiosità da parte di allievi e docenti che hanno dialogato con l'autore.

Moretti è il primo ospite 2024 delle iniziative organizzate da Arci Movie. La rassegna "Lo Schermo e le Emozioni", con trenta scuole coinvolte, cinquanta mattinate di cinema, trentamila ragazzi in sala, è un progetto di didattica per studenti di ogni età, dalle materne alle superiori. La XXXI edizione, dal titolo "Italia e dintorni", porta nella rinnovata sala di Ponticelli, i migliori film italiani delle ultime due stagioni come The Fabelmans, La Sirenetta, Mixed by Erry, Grazie ragazzi, Siccità, Anna Frank e il diario segreto. "Una gioia immensa vedere un grande artista come Nanni Moretti a Ponticelli che incontra i nostri tantissimi studenti. È stata una mattinata storica per noi, molto piacevole e stimolante per Nanni Moretti, e certamente resterà nel cuore e nella memoria del nostro quartiere" commenta Roberto D'Avascio, presidente di Arci Movie.

Moretti, che ieri ha portato a Napoli lo spettacolo "Nanni Moretti legge Sillabari di Goffredo Parise", fino a domenica 21 gennaio sarà al Mercadante con "Diari d'amore: dialogo | Fragola e sangue, due commedie di Natalia Ginzburg" prima sua regia teatrale.



