Mostre:'Sguardi disincantati sul mondo: per un nuovo inizio'

Si terrà nella Chiesa di San Severo al Pendino a Napoli dal 13 gennaio (inaugurazione alle 17.30) la mostra dell'artista Bartolomeo Cristiano intitolata "Sguardi disincantati sul mondo: per un nuovo inizio". "L'uomo contemporaneo nell'era della tecnica e del nichilismo imperante, in una realtà sempre più frammentata e relativa, pare colpito da un profondo senso di smarrimento" spiega il pittore parlando della sua nuova esposizione aperta fino al prossimo 3 febbraio.

"Chiuso in un solipsismo pervasivo, privo di modelli e indifferente alle grandi questioni, l'uomo moderno è disilluso, spesso scontento angosciato - aggiunge - In un mondo dominato dai social e dal consumismo, perennemente solo e disorientato, lottando contro una sensazione di vuoto e di nulla, vive oggi una drammatica crisi. In un'epoca in cui è tutto fugace e provvisorio e sembra che nulla valga davvero, ci si trova inesorabilmente a combattere la mancanza di un orizzonte di senso. All'amara consapevolezza della sua fragile condizione risponde, allora, il disperato bisogno dell'uomo di reagire, di resistere allo stacco, alla sconfitta, allo sbandamento causato dalla perdita dei valori. Si rende, perciò, più che mai urgente la necessità di riacquistare motivazione per aprirsi a orizzonti nuovi; non è mai troppo tardi per riappropriarsi di sé stessi e ripensare a un'alternativa, a un nuovo inizio".

Partendo da questi concetti l'artista ha cercato con le sue tele di testimoniare il malessere, l'isolamento, l'assenza di certezze, l'impotenza dell'uomo che ha perso i propri punti di riferimento, attraverso tredici volti scomposti, asimmetrici, disuniti. Si tratta di individui diversi per sesso, età, condizione sociale ed esperienza di vita. "Sono stati realizzati tredici ritratti distinti - dice Bartolomeo Cristiano - ma in realtà è un ritratto solo: la fotografia dell'uomo contemporaneo che guarda il mondo smarrito e in cerca di risposte.

L'osservatore, sentendosi a sua volta scrutato dai soggetti rappresentati, sarà esortato a riflettere: è necessario prendere coscienza del disagio esistenziale del nostro tempo, del 'male di vivere', affinché si trovi un nuovo sentiero da percorrere".





