Morto dopo nove giorni di coma l'attore Adam Jendoubi

Dopo nove giorni di coma è morto all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato in rianimazione, Adam Jendoubi, l'attore di 23 anni della Paranza dei bambini, il film tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Aveva anche partecipato ad alcuni video del cantante Liberato.

Jendoubi era cresciuto nel quartiere napoletano di Forcella.

Aveva avuto un arresto cardiaco il giorno di Capodanno ed era stato trovato in strada da alcuni passanti. Gli esami tossicologici cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo.

La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi.

Affranto il fratello Habib, che scrive su Instagram: "Sangue mio, hai finito di soffrire, hai dimostrato di essere un leone fino alla fine, un uomo vero con valori e principi, scegliendo già a 18 anni che il giorno della morte avresti voluto donare gli organi e così hai fatto. Oggi cambia totalmente la mia vita perché tu fratello mio non sarai più di fianco a me ma so che mi guarderai dall'alto proteggendomi sempre".



