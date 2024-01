Manfredi, a Napoli grande piano ristrutturazione delle scuole

"A Napoli abbiamo dei grandi piani di ristrutturazione dell'edilizia scolastica della città, è un lavoro che stiamo facendo con intensità per farlo in tempi rapidi, in modo che dai bambini più piccoli fino ai ragazzi più grandi possano avere scuole migliori". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine della sua visita al 39° Circolo Didattico Giacomo Leopardi, in via Leopardi per l'inaugurazione dei cortili interni della scuola ristrutturati.

"Oggi - ha detto Manfredi - vengono aperti i cortili interni della scuola Leopardi che erano chiusi da più di 10 anni e che sono stati completamente ristrutturati, creando degli spazi per lo sport e della socialità per l'educazione, con degli orti didattici. C'era una grande attesa da parte della comunità scolastica e questo è un altro piccolo passo del percorso concreto che consentirà a Napoli di avere delle scuole all'altezza della sua dignità e soprattutto di dare spazi scolastici qualificate e sicuri ai nostri ragazzi e agli operatori del settore".

Il percorso deciso dal Governo di accorpamento di diverse scuole, a giudizio del sindaco, "non deve ridurre l'autonomia delle scuole, ma soprattutto la qualità dei servizi che vengono erogati".

"Scuole molto grandi - ha detto Manfredi - sono più difficili da gestire perché ci sono molti plessi spesso distanti, quindi è necessario che questo piano di dimensionamento tenga conto anche di quelle che sono le realtà sociali più complesse che richiedono invece maggiore attenzione da parte di dirigenti scolastici, questo lo abbiamo chiesto".

"Abbiamo in Comune un piano per liberare tutti gli appartamenti nelle scuole occupati abusivamente. Abbiamo fatto un censimento attento nei dettagli e nelle prossime settimane e mesi procediamo per liberare tutti gli spazi", ha concluso il sindaco.



