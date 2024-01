Dg ospedale Avellino, il personale deve lavorare in sicurezza

"Profondamente amareggiato per l'episodio di aggressione verbale" avvenuto oggi all'ospedale di Avellino è il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, che invoca maggiore tutela per gli operatori sanitari.

Riguardo alla ricostruzione dell'episodio, fonti ospedaliere e di polizia precisano che l'uomo, figlio di un paziente ricoverato, non sarebbe stato armato ma avrebbe minacciato tre infermiere e un operatore socio sanitario di prendere un'arma se non gli avessero fatto visitare il padre. Sono dunque intervenuti gli agenti dell'Istituto di vigilanza e lo hanno allontanato.

"Quanto accaduto nell'Unità operativa di Medicina Generale - sottolinea il dg Pizzuti - è molto grave. È necessario fare in modo che il personale impegnato non solo nell'emergenza, ma anche nei reparti, possa lavorare in sicurezza. Occorre ripristinare i drappelli di Polizia negli ospedali, garantendo un servizio di vigilanza per l'intera giornata".

L'uomo, che per farsi aprire (era fuori orario visite), ha fornito le sue generalità, è stato denunciato ai Carabinieri dal personale minacciato.



