Chiedono pizzo ma vittima li denuncia e li fa arrestare

Hanno chiesto il pizzo al titolare di un distributore di carburanti ma lui ha denunciato tutto e li ha fatti arrestare. E' accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli.

Oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di due persone - una sottoposta alla custodia in carcere, l'altra agli arresti domiciliari- gravemente indiziate del reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Gli indagati, il 30 settembre scorso, avrebbero chiesto soldi al titolare dell'impianto per consentirgli di proseguire la propria attività, e lo avrebbero fatto sostenendo di appartenere ad un clan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA