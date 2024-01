L'attività svolta nello scorso 2023 dai reparti dei Carabinieri forestali in Campania verrà presentata il prossimo 31 gennaio nel corso di una conferenza stampa che si terrà (ore 10) presso il comando dei CC Foresrtale della Campania in via ore 10 a piazza Duca degli Abbruzzi a Napoli. Nella stessa occasione verrà presentato anche il calendario Cites 2024.



