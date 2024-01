Armato di pistola in ospedale, choc ad Avellino

Armato con una pistola pretendeva di poter visitare suo padre ricoverato nel reparto di Medicina generale dell'ospedale Moscati di Avellino. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, nella tarda serata di ieri, l'uomo si è presentato all'ingresso del reparto cercando di forzare la porta. Sono intervenuti medici e infermieri che, dopo avergli aperto, hanno spiegato che data l'ora non era possibile visitare i pazienti. A quel punto avrebbe estratto una pistola, dopo aver strattonato il personale sanitario in servizio, tentando di arrivare in corsia.

Nei suoi confronti è stata presentata una denuncia da parte di due infermieri e di un operatore socio-sanitario che nel frattempo avevano allertato il servizio di vigilanza interno.

L'uomo si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato.



