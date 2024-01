Vittime della strada in diminuzione nel 2023 in Campania, 43

Nel 2023 il compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha rafforzato il controllo di strade e autostrade impiegando 32.193 pattuglie che hanno controllato 97.350 persone (nell'anno precedente erano state 84.270) e contestato 76.124 infrazioni. Sono stati rilevati 3.284 incidenti di cui mortali 40 (nel 2022 furono 55) e anche il numero delle vittime (43) sono diminuite rispetto all'anno precedente con una riduzione di 17 unità. Gli incidenti con feriti sono stati 1.154, con 1.838 feriti.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 739.704. Sono state ritirate 1.924 patenti di guida e 3.582 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati 87.935 punti patente (l'anno precedente le patenti ritirate erano state 1.723; 3.007 le carte di circolazione ritirate e 85.194 i punti patente decurtati).

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 40.929, di cui 217 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 100. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 45.

Controllati 1.180 veicoli pesanti, con 3.597 infrazioni accertate; ritirate 348 patenti e 716 carte di circolazione.

Particolarmente efficace anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 786 persone di cui 50 arrestate e 736 denunciate in stato di libertà. Oltre 128 g di sostanze stupefacenti sequestrate e 1086 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 178 di cui 44 autofficine, 70 autorivendite,14 autoscuole, 9 carrozzerie, 9 agenzie di pratiche automobilistiche, 24 autodemolizioni e 8 altri esercizi. 172 sono state le infrazioni rilevate di cui 164 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 8 di rilevanza penale.

Complessivamente sono stati oltre 8.000 gli studenti delle scuole delle sette province amministrate dal Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata che hanno partecipato ai numerosi incontri di educazione stradale, coinvolgendoli in attività formative sempre nuove ed efficaci.





