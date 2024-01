Violenze sulla moglie davanti ai figli, scatta divieto dimora

È scattato il divieto di dimora per un 34enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuali nei confronti di sua moglie. L'indagato era stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Benevento che aveva disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dai figli: le indagini, sorrette anche da testimonianze di amici e vicini di casa, hanno accertato che l'uomo, da anni, minacciava e picchiava la moglie costretta a subire reiterate violenze sessuali alla presenza dei figli. Di fronte al rifiuto di indossare il braccialetto elettronico, il Gip del tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, ha disposto il divieto di dimora dell'indagato a Grottaminarda.



