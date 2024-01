Vertice in Prefettura a Napoli sull'uso delle armi da fuoco, più controlli

L'uso delle armi da fuoco è stato al centro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi a Napoli e che è stato presieduto dal prefetto Michele di Bari.

In particolare, si legge in una nota della prefettura, è stata svolta un'analisi di carattere generale del fenomeno, in ambito metropolitano, anche con il supporto dei dati interforze forniti dalle Forze dell'ordine, le quali "svolgono un'incessante azione di prevenzione e contrasto contro il possesso abusivo di armi, sia di quelle acquistate sulle piazze reali sia di quelle acquistare online".

Nel corso della riunione sono stati anche valutati i dati riguardanti la detenzione legittima di armi da fuoco ed è stata "ribadita la necessità di un'attenta valutazione prodromica ai provvedimenti di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni, improntata - conclude la nota - a criteri di oggettività, condivisi tra tutti gli attori istituzionali preposti".



