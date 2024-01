Schiaffeggia un suo calciatore, allenatore fermato 3 giornate

Arrabbiatissimo per il risultato finale della partita, Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia - squadra campana del campionato di serie C - ha rifilato uno schiaffone a uno dei suoi giocatori: comportamento che gli è costato tre turni di squalifica.

Domenica sera la partita a Castellammare di Stabia della squadra di casa, capolista nel girone C, ha preso nei cinque minuti di recupero una piega inattesa, con la rimonta di due gol e il pareggio al 95'da parte degli ospiti, il Monterosi Tuscia fanalino di coda della classifica.

Un risultato che non è andato giù al tecnico toscano che all'uscita dal campo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, ha colpito un suo calciatore con uno schiaffo. Il giudice sportivo lo ha quindi squalificato per tre giornate "per avere - si legge nel comunicato ufficiale della Lega Pro - tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto". Il calciatore, che non viene menzionato, non ha riportato "conseguenze".



