Manager Kvaratskhelia, big lo osservano ma dipende dal Napoli

"Chi conosce il calcio sa che Kvaratskhelia non ha limiti e potrà solo migliorare. Psg e Real Madrid? Ho avuto contatti su di lui con tanti club, ma dobbiamo vedere se De Laurentiis lo lascerà andare". Lo ha detto Mamuka Jugeli, agente dell'esterno del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, in un'intervista con la testata georgiana 'First Channel'.

"Ci sono - ha spiegato, parlando delle squadre interessate a Kvaratskhelia - anche Barcellona e Manchester United, ma tutto avverrà a tempo debito, perché Khvicha è un giocatore eccezionale ed è tra i primi tre al mondo. Il grande vantaggio di Khvicha è che si inserisce in questo bellissimo calcio. Se mi aspettavo che diventasse il migliore della Serie A alla sua prima stagione? Ero sicuro che avrebbe giocato bene, ma né io né suo padre potevamo immaginare che sarebbe diventato il migliore.

Lui continuava a dirci 'guarda cosa farò'".

Kvaratskhelia, 22 anni, ha un contratto con il Napoli fino al 2027 a 1,4 milioni a stagione, il suo ingaggio potrebbe essere migliorato con un rinnovo che però per ora De Laurentiis non ha previsto, vista la durata del contratto esistente.



