In casa con droga tenta di lanciarsi da finestra, arrestato

Sorpreso in casa dai carabinieri con la droga, ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra, ma è stato afferrato dai militari, salvato e arrestato. E' accaduto a Marcainise (Caserta), ai domiciliari è finito un giovane di 23 anni, già attualmente sottoposto per un precedente arresto del giuugno 2023, sempre per reati di droga, all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e colpito da avviso orale del Questore.

Il giovane pusher è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Marcianise mentre si avvicinava con atteggiamento sospetto ad un'auto, forse per vendere qualche dose; è stato quindi fermato e condotto nella vicina abitazione, dove i militari hanno effettuato una perquisizione, trovando e sequestrando una quarantina di grammi tra hashish, coca e marijuana, nonché oltre 100 euro ritenuto provento dello spaccio, un bilancino di precisione, un coltello da cucina la cui lunga lama era intrisa di hashish, e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 23enne si è mostrato sempre nervoso e insofferente, e all'improvviso ha aperto la finestra nel tentativo di lanciasi, ma i carabinieri, che lo tenevano d'occhio, lo hanno subito fermato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA